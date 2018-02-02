Украина обогнала Россию по росту экономики

Национальный банк Украины сообщил, что рост ВВП страны по итогам 2017 года составил в 2,1 процента. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте регулятора.

«В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1 процента», — говорится в документе. При этом в Нацбанке отметили, что ожидают замедления роста ВВП в 2019-2020 годах.

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Уровень инфляции на Украине в 2017 году составил 13,7 процента, превысив цель Нацбанка на уровне восьми процентов. По прогнозу регулятора, в 2018 году инфляция в стране останется высокой, однако в будущем может начать снижаться.

В четверг, 1 февраля, Росстат опубликовал данные, согласно которым рост ВВП в России в прошлом году составил 1,5 процента при ожиданиях Минэкономразвития в диапазоне от 1,4 до 1,8 процента. Инфляция в России по итогам года составила 2,5 процента (минимальный показатель в новейшей истории страны — прим. «Ленты.ру») при изначальной цели снизить ее по итогам года на четыре процента.

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