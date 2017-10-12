Германский связной

Немецкие компании, работающие в России, и отечественный бизнес роднит общая беда — и те, и другие в значительной степени страдают от давления западных санкций на Москву. В течение нескольких лет товарооборот сокращался, немецкие компании покидали ранее прибыльный для них российский рынок, и в итоге экономика Германии, по некоторым оценкам, потеряла 20 миллиардов евро. В четверг, 12 октября, представители крупного немецкого бизнеса собрались за одним столом с российским президентом и рассказали о своих проблемах.

На встрече с Владимиром Путиным, организованной по инициативе Восточного комитета немецкой экономики (влиятельная организация, лоббирующая интересы фирм, работающих в Восточной Европе), немецкий бизнес был представлен руководителями двух десятков предприятий, в том числе Metro, Linde, Knauf и Bauer. С российской стороны присутствовали профильные министры и помощники президента, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, на встречу почти неожиданно для себя попал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Спасибо, что вы не стали говорить по-немецки. А то бы ничего не понял», — пошутил он в начале встречи.

Но, пожалуй, наибольший резонанс вызвало участие в совещании представителя концерна Siemens. Минувшим летом разразился скандал с поставкой четырех газотурбинных установок этой компании в Крым. Поскольку о таком с немцами не договаривались, концерн объявил, что его доверие обмануто, и пригрозил свернуть свой бизнес в России. Однако в итоге не только отказался от крайних мер, но и выразил намерение побороться за подряды на модернизацию российских электростанций. Да и контракты на производство современных скоростных поездов, «Ласточек» и «Сапсанов», остались в силе так же, как и другие соглашения в сфере транспорта, строительства и здравоохранения.

Впрочем, без последствий не обошлось. Концерн ввел дополнительную систему контроля за движением своих товаров, а Совет Евросоюза расширил санкционный список в отношении Москвы тремя физическими и тремя юридическими лицами.

Все это время в Кремле ситуацию комментировали сдержанно, а в российских бизнес-кругах призывали не устраивать драму из происходящего. Немецкий бизнес, хотя и сетовал на обманутое доверие, выступил против новых санкций США. Восточный комитет прямо заявлял, что Вашингтон под видом защиты международного права желает продвинуть собственные экономические интересы.

Владимир Путин Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продавая сжиженный газ дороже российского, США пытаются решать судьбу поставок энергоносителей в Европе. И это, само собой, вызывало негодование в Берлине. Особенно на фоне бума в торговле Германии со странами Восточной Европы — за первые пять месяцев текущего года ее объем подскочил сразу на 22 процента (до 52 миллиардов евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один из самых высоких показателей приходится как раз на Россию. И Москва рассчитывает, что немецкие компании продолжат работать в стране.

На встрече в Бочаровом Ручье российский президент подчеркнул, что на фоне восстановления экономического роста откроются и новые возможности «для наших друзей из-за границы, из Германии в частности». По его словам, Россия готова создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на нашем рынке комфортно. Путин тут же перечислил, на что именно готова Москва: совершенствовать законы, снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в инфраструктуру и подготовку кадров.

При этом не стоит ограничиваться только крупными проектами, подчеркнул Путин. «В ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны, у нас значительно меньше», — признал российский президент. Но у Москвы есть задача довести уровень малого и среднего бизнеса до 40 процентов. Правда, к далекому 2030 году.

«Конечно же, нам интересно, что в целом затрудняет пока, если такое есть, ведение бизнеса в России», — обратился он к предпринимателям.

Однако из открытой части встречи журналистом удалось заслушать лишь один доклад — председателя Восточного комитета Вольфганга Бюхеле. И его выступление носило скорее вступительный характер. Немец отметил, что встреча проходит в «интересные времена»: в Германии формируется правительство, а России грядут президентские выборы. «И мы все задаемся вопросом, что это значит для наших отношений», — заметил Бюхеле. По его словам, большинство немцев не сомневаются, что с Москвой надо налаживать связи и преодолевать трудности.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вторая тема, которую Бюхеле обозначил как чрезвычайно волнующую немецкий бизнес, — новые санкции против России. Ничего хорошего в такой политике нет, ограничительные меры только способствуют усилению неопределенности. Но все-таки в Германии сейчас позитивное отношение к инвестициям в Россию, заверил Бюхеле.

Поговорив еще немного о «добрых новостях» — растущем товарообороте и новых совместных проектах, немец решил, что самое время поздравить российского президента с недавним днем рождения.

Не постеснявшись напомнить Путину его возраст, он заметил, что они ровесники с Восточным комитетом. «Это нас объединяет», — сказал Бюхеле. Но еще теснее два государства свяжет чемпионат мира по футболу, который Россия проведет в 2018 году. Одержав победу на прошлом мундиале, немцы не сомневаются, что вновь выйдут в финал. Поскольку в отношении российской сборной такой уверенности нет ни у кого, Бюхеле вручил Путин футболку сборной Германии с номером 9 и статуэтку советского вратаря Льва Яшина. «Пусть эти два сувенира принесут и вам удачу, — пожелал председатель Восточного комитета. — И тогда наверняка мы встретимся в рамках финала турнира».

Впрочем, такого безграничного оптимизма в отношении российско-германского партнерства Путин, кажется, не испытывал. Попросив прессу покинул зал, он предложил бизнесменам высказываться дальше. Уже не под запись.