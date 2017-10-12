Германский связной

Немецкие компании, работающие в России, и отечественный бизнес роднит общая беда — и те, и другие в значительной степени страдают от давления западных санкций на Москву. В течение нескольких лет товарооборот сокращался, немецкие компании покидали ранее прибыльный для них российский рынок, и в итоге экономика Германии, по некоторым оценкам, потеряла 20 миллиардов евро. В четверг, 12 октября, представители крупного немецкого бизнеса собрались за одним столом с российским президентом и рассказали о своих проблемах.
На встрече с Владимиром Путиным, организованной по инициативе Восточного комитета немецкой экономики (влиятельная организация, лоббирующая интересы фирм, работающих в Восточной Европе), немецкий бизнес был представлен руководителями двух десятков предприятий, в том числе Metro, Linde, Knauf и Bauer. С российской стороны присутствовали профильные министры и помощники президента, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, на встречу почти неожиданно для себя попал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Спасибо, что вы не стали говорить по-немецки. А то бы ничего не понял», — пошутил он в начале встречи.
Но, пожалуй, наибольший резонанс вызвало участие в совещании представителя концерна Siemens. Минувшим летом разразился скандал с поставкой четырех газотурбинных установок этой компании в Крым. Поскольку о таком с немцами не договаривались, концерн объявил, что его доверие обмануто, и пригрозил свернуть свой бизнес в России. Однако в итоге не только отказался от крайних мер, но и выразил намерение побороться за подряды на модернизацию российских электростанций. Да и контракты на производство современных скоростных поездов, «Ласточек» и «Сапсанов», остались в силе так же, как и другие соглашения в сфере транспорта, строительства и здравоохранения.
Впрочем, без последствий не обошлось. Концерн ввел дополнительную систему контроля за движением своих товаров, а Совет Евросоюза расширил санкционный список в отношении Москвы тремя физическими и тремя юридическими лицами.
Все это время в Кремле ситуацию комментировали сдержанно, а в российских бизнес-кругах призывали не устраивать драму из происходящего. Немецкий бизнес, хотя и сетовал на обманутое доверие, выступил против новых санкций США. Восточный комитет прямо заявлял, что Вашингтон под видом защиты международного права желает продвинуть собственные экономические интересы.
Продавая сжиженный газ дороже российского, США пытаются решать судьбу поставок энергоносителей в Европе. И это, само собой, вызывало негодование в Берлине. Особенно на фоне бума в торговле Германии со странами Восточной Европы — за первые пять месяцев текущего года ее объем подскочил сразу на 22 процента (до 52 миллиардов евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один из самых высоких показателей приходится как раз на Россию. И Москва рассчитывает, что немецкие компании продолжат работать в стране.
На встрече в Бочаровом Ручье российский президент подчеркнул, что на фоне восстановления экономического роста откроются и новые возможности «для наших друзей из-за границы, из Германии в частности». По его словам, Россия готова создавать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на нашем рынке комфортно. Путин тут же перечислил, на что именно готова Москва: совершенствовать законы, снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в инфраструктуру и подготовку кадров.
При этом не стоит ограничиваться только крупными проектами, подчеркнул Путин. «В ФРГ на долю малого бизнеса приходится более половины ВВП страны, у нас значительно меньше», — признал российский президент. Но у Москвы есть задача довести уровень малого и среднего бизнеса до 40 процентов. Правда, к далекому 2030 году.
«Конечно же, нам интересно, что в целом затрудняет пока, если такое есть, ведение бизнеса в России», — обратился он к предпринимателям.
Однако из открытой части встречи журналистом удалось заслушать лишь один доклад — председателя Восточного комитета Вольфганга Бюхеле. И его выступление носило скорее вступительный характер. Немец отметил, что встреча проходит в «интересные времена»: в Германии формируется правительство, а России грядут президентские выборы. «И мы все задаемся вопросом, что это значит для наших отношений», — заметил Бюхеле. По его словам, большинство немцев не сомневаются, что с Москвой надо налаживать связи и преодолевать трудности.
Вторая тема, которую Бюхеле обозначил как чрезвычайно волнующую немецкий бизнес, — новые санкции против России. Ничего хорошего в такой политике нет, ограничительные меры только способствуют усилению неопределенности. Но все-таки в Германии сейчас позитивное отношение к инвестициям в Россию, заверил Бюхеле.
Поговорив еще немного о «добрых новостях» — растущем товарообороте и новых совместных проектах, немец решил, что самое время поздравить российского президента с недавним днем рождения.
Не постеснявшись напомнить Путину его возраст, он заметил, что они ровесники с Восточным комитетом. «Это нас объединяет», — сказал Бюхеле. Но еще теснее два государства свяжет чемпионат мира по футболу, который Россия проведет в 2018 году. Одержав победу на прошлом мундиале, немцы не сомневаются, что вновь выйдут в финал. Поскольку в отношении российской сборной такой уверенности нет ни у кого, Бюхеле вручил Путин футболку сборной Германии с номером 9 и статуэтку советского вратаря Льва Яшина. «Пусть эти два сувенира принесут и вам удачу, — пожелал председатель Восточного комитета. — И тогда наверняка мы встретимся в рамках финала турнира».
Впрочем, такого безграничного оптимизма в отношении российско-германского партнерства Путин, кажется, не испытывал. Попросив прессу покинул зал, он предложил бизнесменам высказываться дальше. Уже не под запись.