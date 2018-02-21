Порошенко раскрыл детали бегства от жителей Крыма

Президент Украины Петр Порошенко во время допроса по делу о госизмене бывшего лидера страны Виктора Януковича рассказал, как проходила его поездка в Крым в феврале 2014 года. Прямую трансляцию допроса, который был проведен посредством видеосвязи, вел телеканал «112 Украина».

Перед допросом суду была продемонстрирована видеохроника пребывания тогда еще депутата Верховной Рады Порошенко в Симферополе 28 февраля 2014 года.

«27 февраля 2014 года я зашел в кабинет главы Верховной Рады Александра Турчинова, который тогда исполнял обязанности главнокомандующего, с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма для того, чтобы остановить те разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума», — рассказал президент Украины.

«Я отправился в Симферополь. Получив информацию, что Симферополь уже блокирован войсками и людьми в штатском, что будут огромные трудности для меня попасть туда, я принял решение, что поездка в любом случае должна состояться», — добавил Порошенко.

По прибытии в аэропорт столицы Крыма Порошенко, по его признанию, прорвался через оцепление людей, которые пытались помешать ему добраться до города. После этого он сообщил журналистам о целях своего визита в Крым. «Содержание заявления заключалось в том, что Крым является украинским и мы должны сделать все, чтобы препятствовать провокаторам и не допустить провокаций», — указал он. Также Порошенко призывал к созданию рабочей группы между депутатами Верховной Рады и парламента полуострова.

После этого Порошенко в сопровождении встречавших его людей двинулся к зданию Верховного Совета (ВС) Крыма, дабы провести беседу с председателем ВС Владимиром Константиновым. «Несмотря на определенные препятствия, мы смогли добраться на расстояние 300-400 метров от площади и здания, где был расположен ВС. Далее двигаться машиной было нельзя, я вышел из машины и пешком пошел в здание. Лично убедился, что оно было закрыто, не работало, окружено оно было "зелеными человечками" — военными регулярных сил России и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли "крымской самообороной", но координировались офицерами спецслужб России», — поведал украинский президент.

По его словам, он попытался войти в здание ВС, но его не пропустили, после чего Порошенко направился к машине, чтобы уехать. «В это время я был окружен несколькими десятками, а потом и сотнями людей, часть из них были провокаторами, которые пытались ударить меня, а также угрожали мне», — сообщил Порошенко, добавив, что несколько человек встали на его защиту.

О том, состоялась ли в итоге встреча с Константиновым, Порошенко не рассказал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!