Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Севастополь на самом деле является украинским городом. Своими соображениями относительно принадлежности этого населенного пункта украинский лидер поделился в Twitter.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город», — убежден Порошенко. К своему сообщению он прикрепил изображение с надписью «С Днем города, Севастополь!» (этот праздник будет отмечаться 14 июня — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

«Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн», — добавил он.

С обещаниями украинского гимна Севастополю и Крыму, а также населенным пунктам Донецкой и Луганской областей Порошенко выступает не в первый раз. Так, в январе он написал пост, приуроченный к 26-летию музыкальной редакции гимна Украины. «Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровском Донецкой области пели гимн Украины. Такие моменты утверждают в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал тогда украинский лидер.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!