В России высмеяли обещание Порошенко поднять в Крыму украинский флаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о возвращении флота под национальными флагами в бухты Севастополя, передает ТАСС.

«Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности», — сказала Захарова на брифинге в четверг, 5 июля.

Она добавила, что открытие консульства — нормальная дипломатическая практика, и Россия к этому готова. «Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг», подытожила представитель МИД.

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В воскресенье, 1 июля, Порошенко поздравил украинских моряков с днем ВМС. «Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — объявил президент и поблагодарил моряков за верность воинскому долгу.

После смены власти на Украине в 2014 году Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России. Официальный Киев правомочность проведения референдума не признал. В настоящее время основная часть украинского флота базируется в Одессе.

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