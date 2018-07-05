В Киеве придумали «идеальный» план возвращения Донбасса

На данный момент у Киева есть несколько вариантов для возвращения всей территории Донецкой и Луганской областей под свой контроль. Об этом в четверг, 5 июля, рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Иван Варченко, его слова приводит пресс-служба МВД.

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«Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки», — рассказал он.

Но, по словам Варченко, существует еще один вариант. «Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально, и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии — это стратегии компромиссов», — подчеркнул советник главы МВД.

Варченко занимается представлением в регионах Украины стратегии возвращения Киеву контроля над Донбассом, о которой ранее говорил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его задумке, Украине следует возвращаться на неподконтрольные территории постепенно и при помощи миротворческой миссии ООН. Как отметил Варченко, подобный подход позволит «каждой стороне конфликта выйти из него достойно».

«Украина вернет свои земли и прекратит дальнейшее кровопролитие, реинтегрирует оккупированные территории и не допустит техногенных и, экологических катастроф. Россия, хоть она и страна-агрессор, сможет выйти из патовой ситуации и сохранить статус, а также избавиться от необходимости поддерживать еще один анклав сепаратизма. А наши европейские партнеры обезопасят себя от потока беженцев и станут реальными миротворцами», — заверил он.

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