Раскрыт «план Б» Киева по Донбассу

Если Россия не позволит Украине вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями, Киев перейдет к «плану Б» и переключится на Крым. Об этом «Апострофу» рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко.

«Возвращение Крыма должно происходить в обратном захвату порядке — сначала была оккупация полуострова, а затем Донбасса. Поэтому сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым», — пояснил он.

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«Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть "план Б" украинской стороны, — переходим к Крыму. И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса», — поведал Левченко.

14 июня глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Киев может вернуть себе контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей исключительно силой.«Единственный путь — поступить так, как поступил [президент России Владимир] Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу», — указал он.

Неделей ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может вернуть контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей страны, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН. По словам Авакова, для освобождения Донбасса достаточно двух тысяч силовиков. «Мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением и мы вернем свои оккупированные территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — указал глава МВД.

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