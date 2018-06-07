Раскрыты планы Украины по мирному «освобождению» Донбасса

Украина может вернуть контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей страны, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН. Об этом в четверг, 7 июня, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает агентство «Украинские новости».

По словам Авакова, для освобождения Донбасса достаточно двух тысяч силовиков. «Мы имеем надежду и шансы, что [президент России Владимир] Путин уступит под этим международным давлением и мы вернем свои оккупированные территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — сказал глава МВД.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

По его словам, «освобождение» Донбасса должно проходить постепенно — «путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте», цитирует Авакова «Корреспондент.net»

Также Аваков поделился результатами социологических исследований, которые были проведены на территориях, неподконтрольных Киеву. «Наши социсследования показывают, что порядка 60 процентов людей на оккупированной территории готовы и хотят вернуться к мирной нормальной жизни в Украине. 20 процентов боятся переходного периода, и еще 20 процентов хотят в Россию», — указал он.

Материалы по теме С последующей заморозкой Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом

По оценкам министра внутренних дел Украины, на возвращение контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей по данной модели у Киева уйдет около полутора лет.

В середине апреля Аваков раскрыл свой план «деоккупации» Донбасса. По его мнению, территорию под контроль Киева следует возвращать поэтапно. «План называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — говорил он. Главная задача Киева на этих территориях — сформировать переходную администрацию, считает Аваков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!