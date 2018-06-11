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Киев раскрыл свой рецепт достижения мира в Донбассе

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Павел Климкин

Украина будет добиваться наступления мира в Донбассе с помощью миссии ОБСЕ и миротворцев ООН. Об этом в своем Twitter в понедельник, 11 июня, написал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Все СМИ говорят о Сингапуре (12 июня там должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. «Ленты.ру»), а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру», — написал министр.

«Сегодня в оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться», — добавил он.

7 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может вернуть контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей страны, не прибегая к помощи военнослужащих и миротворцев ООН. По словам Авакова, для освобождения Донбасса достаточно двух тысяч силовиков. «Мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением и мы вернем свои оккупированные территории. Скорее всего, это будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — указал глава МВД.

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