Украина приготовилась обсудить обмен журналиста Вышинского

Украина готова рассмотреть передачу России еще 13 ее граждан, в том числе и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в обмен на арестованных украинцев. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает телеканал 112.

Геращенко сообщила, что уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова намерена посетить 13 граждан России, удерживаемых или находящихся в заключении на Украине. Вице-спикер парламента назвала только фамилии россиян: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич.

Представитель Украины добавила, что сегодня проинформирует российского представителя в Трехсторонней контактной группе о готовности своей страны к такому обмену.

Ранее Киев заявил о согласии обменять 23 гражданина России, удерживаемых на Украине, на украинских, как утверждается, политических заключенных в России. При этом Вышинский не входил в список на обмен.

Вышинского арестовали на Украине 17 мая этого года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

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