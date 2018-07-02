Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных в этой стране россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинцев по формуле «23 на 23». Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает УНН.

«Это те граждане России, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, либо это те, в отношении которых идут судебные процессы», — заявила Геращенко, отметив, что имеет разрешение «соответствующих структур» на раскрытие списка.

В перечне лиц оказались Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валихидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Гаджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кемаковский, Ольга Ковалис, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Седин, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова и Евгений Шаталов.

Геращенко также назвала фамилии украинских граждан, которых Киев желает получить в результате обмена. В этот список вошли Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Евгений Панов, а также «ребята, которые удерживаются в оккупированном Донбассе».

«Обращаюсь с призывом к Российской Федерации — заберите ваших, отдайте украинцев», — цитирует Геращенко «Украинская правда».

Ранее о возможности обмена заключенными между Киевом и Москвой заявляла уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. «Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем», — заявила она 29 июня. Денисова указала, что Киев готов забрать своих граждан по процедуре экстрадиции, но в этом Украине отказывает Россия.

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