Украинский омбудсмен выдвинула ультиматум России

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустят к задержанным на Украине россиянам, поскольку российская сторона не пустила Денисову к гражданам Украины в российских тюрьмах. С таким заявлением она выступила в понедельник, 2 июля, передает «Украинская правда».

Она указала, что после того, как президент России Владимир Путин гарантировал ей допуск ко всем украинцам в тюрьмах России, она направила все необходимые документы Москальковой и поехала в Москву.

«Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к [Станиславу] Клыху и [Олегу] Сенцову», — подчеркнула Денисова.

«Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также я хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся», — добавила она.

В то же время Денисова, по ее словам, продолжит пытаться навестить украинцев. «Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий», — рассказала омбудсмен.

Денисова прибыла в Россию с целью посещения находящихся в российских тюрьмах украинцев 15 июня. Ни с одним из заключенных ей встретиться не удалось.

29 июня Денисова заявила, что Киев готов выдать Москве осужденных россиян в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. «Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинца из российских тюрем», — говорилось в заявлении омбудсмена. Она указала, что Киев готов забрать своих граждан по процедуре экстрадиции, но в этом Украине отказывает Россия.

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