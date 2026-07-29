ВСУ пытались атаковать Рязань и область дронами типа FP-1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Рязань и область беспилотниками FP-1. Тип дронов раскрыли авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

В ночь на 29 июля подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 295 украинских беспилотников над территорией России, а с утра прошлых суток — 407 дронов. Часть из них уничтожили над Рязанской областью. По данным губернатора Павла Малкова, в результате атаки произошли возгорания на промышленных территориях.

По сведениям канала, для атак ВСУ применили дроны типа FP-1. Известно, что беспилотники направляли группами по две-три штуки поочередно.

Ранее стало известно о шести пострадавших при атаках ВСУ на Рязань и область. По информации Малкова, их жизни ничего не угрожает, раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.