В ВСУ признали неготовность к войне с Россией

Участники во время тактических учений украинских военных на Яворивском полигоне во Львовской области

Вооруженные силы Украины не способны вести боевые действия с Россией. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).

По его словам, в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну. «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — подчеркнул собеседник издания.

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Он также добавил, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

Между тем другой собеседник издания — старший офицер одной из бригад ВСУ — не исключает, что украинские власти могут решиться на активные действия в районе Донбасса. «[Президент Украины Петр] Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о "начале освобождения Донбасса"», — сказал он.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям в регионе. Россия указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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