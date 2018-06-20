Обстрелы полностью уничтожили населенный пункт в Донбассе

Село Желобок в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) прекратило существование — дом его последней жительницы сгорел при обстреле. Пожилую женщину госпитализировали в больницу. Об этом в среду, 20 июня, сообщает издание «Таймер».

В ночь на 18 июня село подверглось атаке. Один из снарядов попал в дом женщины. Хозяйка получила контузию.

Населенный пункт располагался на трассе Р-66, которая фактически проходит вдоль линии фронта. С лета 2014 года Желобок постоянно подвергался артиллерийским обстрелам, из-за чего жители постепенно покинули его.

Отмечается, что последние селяне покинули свои жилища летом 2017 года после очередного наступления украинской армии. Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) тогда остановили войска, но бои шли фактически на окраинах Желобка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!