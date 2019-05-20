Глава Минобороны Украины подал в отставку после просьбы Зеленского

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку после призыва президента страны Владимира Зеленского. Заявление об отставке он разместил в своем Facebook-аккаунте.

«Честь имею», — прокомментировал заявление Полторак.

Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства призвал Верховную Раду освободить от должности министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.

17 мая заявление об отставке написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В тот же день о своем желании покинуть пост секретаря Совета по национальной безопасности и обороны заявил Александр Турчинов.

Степан Полторак занимал должность министра обороны Украины с 14 октября 2014 года. В октябре 2018 года Петр Порошенко уволил его с военной службы. Полторак продолжил занимать пост главы ведомства, но уже в гражданском статусе в связи с требованиями закона о национальной безопасности и стандартами НАТО.

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