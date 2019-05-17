Климкин подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Facebook-аккаунте.

Климкин добавил, что 20 мая направит заявление в Верховную Раду, а затем — уже новому президенту Владимиру Зеленскому. После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

«У меня есть много разных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше», — сказал дипломат.

Ранее 17 мая стало известно о скорой отставке представителя действующего главы государства в Верховной Раде Ирины Луценко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

О возможном уходе Климкина 14 мая сообщил советник Зеленского Дмитрий Разумков. По его словам, свой пост покинут также министр обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко.

Павел Климкин стал главой Министерства иностранных дел Украины 19 июня 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.

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