Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
Названы лучшие злодеи из сериалов
В России заявили о взрыве японского F-35 в воздухе
Российским миллиардерам посоветовали раздать свои состояния
Шнуров спел про «пипу с кипой» и представил логотип «Ленинграда» от Лебедева
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Новости партнеров

Поставившему Европе ультиматум министру предрекли отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с вероятностью 99 процентов не останется на своем посту, заявил советник избранного президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsone.

По его словам, пост покинут также глава министерства обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко, помешать уходу которого может только Верховная рада.

Разумков также прокомментировал ультиматум главы МИД Европе из-за санкций против России, отметив, что Украина не должна выходить из минских соглашений. «Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к России. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — заявил советник.

Ранее Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина выдвинула ультиматум Европе
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
15:4513 мая

Украина выдвинула ультиматум Европе

19:1013 мая

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

17:0513 мая

Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса

Бывший СССР00:0212 мая

«Людей секли плетьми из колючей проволоки»

Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
15:2013 мая

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

22:3113 мая

Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти

19:4313 мая

Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
16:1213 мая

Поддержавшую Зеленского Савченко попытались выгнать из Верховной Рады

14:2413 мая

Пашинян рассказал об источниках финансирования революции

14:2913 мая

Тимошенко призвала сменить правительство Украины ради остановки «хаоса»

Россия
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Лесные пожары охватили Россию
Огонь оставил без жилья сотни людей и убил тысячи животных
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Россию охватили лесные пожары
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Великобритания сменит посла в России
Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным
Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео
В Ливане связали взрывы в порту ОАЭ с американскими самолетами
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Определен источник финансирования стены Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Поставившему Европе ультиматум министру предрекли отставку
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти
Все материалы
Экономика
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Шерлок Холмс попал на деньги
Названы самые угоняемые автомобили России
Производителя Sukhoi Superjet-100 возглавил Анатолий Сердюков
Все материалы
Силовые структуры
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне только благодаря бандитским понятиям
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Осужденный за изнасилование покалечил себя из-за издевательств в колонии
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Apple прекратит поддержку iPhone SE
В России заявили о взрыве японского F-35 в воздухе
Су-57 получит «умную бомбу»
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Все материалы
Спорт
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Медведева описала Загитову одним словом
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП
Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Все материалы
Культура
От Голливуда до Ленинграда
Тарантино, Джармуш, наши: 20 главных премьер Каннского фестиваля
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
«То извращенец, то больной, то снова музыкант»
 
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Названы лучшие злодеи из сериалов
Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul
Шнуров спел про «пипу с кипой» и представил логотип «Ленинграда» от Лебедева
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Шнуров раскритиковал россиян за внимание к конкурсу «Голос. Дети»
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Тонущий мальчик пробыл 25 минут под водой и выжил
Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла
Официант вернул не оставившей чаевых клиентке чек на полмиллиона долларов
Все материалы
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover
Все материалы
Дом
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Пристав притворилась покупательницей квартиры и поймала должников
Все материалы