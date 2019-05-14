Поставившему Европе ультиматум министру предрекли отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с вероятностью 99 процентов не останется на своем посту, заявил советник избранного президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsone.

По его словам, пост покинут также глава министерства обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко, помешать уходу которого может только Верховная рада.

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Разумков также прокомментировал ультиматум главы МИД Европе из-за санкций против России, отметив, что Украина не должна выходить из минских соглашений. «Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к России. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — заявил советник.

Ранее Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения минских соглашений, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России.

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