ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация», — сказал он. По словам Петршичека, Евросоюз не планирует усиливать давление на Москву.

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Аналогичное мнение высказал румынский министр Теодор Мелешкану. Он отметил, что новые санкции против России создадут проблемы и самой Украине.

Другой точки зрения придерживается литовский министр Линас Линкявичюс. Он считает решение по выдаче паспортов глубоким нарушением международного права и верит, что должны быть новые санкции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель ужесточить санкции против России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру выдачи российских документов жителям самопровозглашенных республик, в конце апреля. Киев осудил это решение и объявил, что не будет признавать документы. Более того, держателей документов планируют лишать социальных выплат и пенсий.

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