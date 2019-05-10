Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 10 мая.

Порошенко также поблагодарил немецкого лидера за внимание к проблемам Украины и отметил достижение стратегического уровня взаимодействия между странами.

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В свою очередь, Меркель отметила демократичный характер состоявшихся на Украине президентских выборов. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру выдачи российских документов жителям самопровозглашенных республик, в конце апреля. Киев осудил это решение и объявил, что не будет признавать документы. Более того, держателей документов планируют лишать социальных выплат и пенсий.

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