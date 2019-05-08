Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта

Жителей самопровозглашенных республик Донбасса, получивших российские паспорта, нужно лишить различных льгот, социальных выплат и пенсий. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующее предложение уже начали рассматривать в Кабмине.

Кабмин также рассмотрел и принял постановление, согласно которому российские паспорта жителей Донбасса признаются на Украине недействительными. Об этом сообщил в своем Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Как ранее сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, российские паспорта жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) не будут признаваться как на территории страны, так и при попытке пересечь границу.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

После этого избранный президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко обвинили Россию в признании своей оккупационной деятельности. Глава МИД Павел Климкин уже заявил, что Киев готовит «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бандитизм».

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По закону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально считается страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

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