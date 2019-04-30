Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал еще одну причину упрощения процедуры получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 30 апреля.

«Люди [из Донбасса] путешествуют не только на территории России, они сталкиваются с другими проблемами. Ведь многие люди не могут возобновить свои проездные документы, свои паспорта, находясь на территории этих республик», — сказал он.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о причинах упрощенного гражданства с учетом того, что Москва, согласно указу президента от 2017 года, временно признает документы провозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин, подписав 24 апреля указ об упрощенном получении документов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, указал на его гуманитарный характер. Он также не исключил, что через какое-то время действие документа распространится на всех граждан Украины.

В Киеве негативно восприняли паспортизацию жителей Донбасса. Верховная Рада требует отмены указа.

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