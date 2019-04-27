Путин рассказал о нагрузке на бюджет при получении гражданства жителями Донбасса

Предоставление российского гражданства жителям Донбасса не окажет серьезной нагрузки на бюджет. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает РИА Новости.

«Все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено. У нас здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

По словам президента, выдача паспортов жителям украинских областей может обойтись в 100 миллиардов рублей. «Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами», — заверил Путин. Президент считает, что «страшилки» для бюджета вбрасывают те, кто не хочет помогать людям в Донбассе.

Ранее в субботу, 27 апреля, Путин не исключил, что в будущем Россия будет предоставлять всем гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины был подписан 24 апреля.

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