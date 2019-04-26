Россия рассказала о пользе российских паспортов для жителей Донбасса

Российские паспорта дадут жителям Донбасса все права, включая защиту со стороны России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «России-24», передает РИА Новости.

По ее словам, в этом вопросе нет избирательности. «Ты получаешь гражданство по факту рождения или приобретаешь гражданство — (...) ты имеешь право на идентичные права и на идентичную их реализацию», — заявила дипломат.

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24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

В Киеве сочли инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал указ «крайне провокационным» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного плана».

Часть Донбасса — территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

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