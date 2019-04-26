Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Об этом сообщает «Политнавигатор».

В ходе пленарного заседания он заявил, что, помимо «энтически украинской Кубани», в российской столице проживает «столько украинцев, что мы даже не представляем». «Пускай в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов. Кто-то может думать, что я шучу. Нет, это не шутки», — сказал депутат.

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Выступление Рыбчинского стало реакцией на подписанный президентом России Владимиром Путиным 24 апреля указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Позднее в МИД России заявили, что тем самым Москва де-факто считает жителей Донбасса гражданами России.

26 апреля постпред России при ООН Василий Небензя разъяснил, что Россия не заставляет жителей Донбасса получать российские паспорта или отказываться от украинского гражданства. По его словам, Москва лишь предоставляет возможность жителям Донецкой и Луганской областей такую возможность.

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