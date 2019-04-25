Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины связан с тем, что эти люди де-факто стали жителями России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает в четверг, 25 апреля, «Интерфакс».

По ее словам, в ходе многочисленных встреч со студентами и представителями неправительственных организаций, на которых в том числе присутствовали люди из Донбасса, озвучивались упреки в адрес России.

«[Речь шла о том, что есть] очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны, — они не видят ничего со стороны Российской Федерации», — пояснила она, добавив, что сами жители указанных регионов также обращались «с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась».

Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ОРДЛО. Он пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти», но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав», нельзя.

В Киеве сочли эту инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал указ «крайне провокационным» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного плана».

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!