Путин оценил реакцию Киева на свой указ о паспортах для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Украины на решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Свое заявление перед журналистами глава государства сделал в четверг, 25 апреля, передает РИА Новости.

«Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию», — отметил Путин.

Президент напомнил, что Венгрия и Румыния много лет выдают свои паспорта, а Польша — «карту поляка». «А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал Путин, добавив, что речь также идет об украинцах, которые из-за родственных связей, смешанных браков или других обстоятельства чувствуют «свою неразрывную связь с Россией».

При этом жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, венгры или румыны на Украине, заметил Путин. Жители Донбасса лишены элементарных человеческих прав, с точки зрения получения образования, свободы передвижения. «В Россию даже им не купит билет на самолет или на поезд», — сказал глава государства.

По словам Путина, в решении Москвы нет ничего необычного, оно носит гуманитарный характер. На вопрос журналистов, не провоцирует ли он своим решением о паспортах нового президента Украины Владимира Зеленского, президент ответил, что и Россия, и он лично далеки от того, чтобы кого-то провоцировать.

И прежние, и приходящие украинские власти не собираются исполнять минские соглашения, следовательно, Донбасс будет изолирован и брошен, считает глава государства.

Путин добавил, что Киев все время пытается «нагнуть» и «наклонить» Донбасс с помощью силовых акций. «Это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях», — подчеркнул президент.

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