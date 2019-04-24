Путин ответил на критику упрощенного гражданства для жителей Донбасса

Упрощение получения гражданства жителям отдельных областей Донбасса является вопросом гуманитарного характера, заявил президент России Владимир Путин в ответ на критику Киева. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 24 апреля.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», — сказал он на встрече с членами Совета законодателей.

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