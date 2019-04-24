Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным». Таким мнением поделился помощник главы государства Владислав Сурков, передает в среду, 24 апреля, ТАСС.

По его словам, благодаря этому жители Донбасса почувствуют себя «более защищенными и свободными».

«Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима», — отметил помощник российского лидера.

Сурков отметил, что подписание указа стало естественным шагом в создаваемых Киевом условиях. «Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу», — пояснил он.

Ранее стало известно о том, что Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона «О гражданстве РФ». Документ вступил в силу с момента опубликования.

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