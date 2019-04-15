Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах.

По словам одного из собеседников издания, президент России Владимир Путин после второго тура выборов на Украине, который намечен на 21 апреля, подпишет соответствующий указ. Другой источник также подтвердил, что вопрос полностью проработан, и осталось лишь подписать документ, который наделит жителей непризнанных республик таким правом.

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Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что указ может быть подписан сразу после выборов, если только не возникнет необходимость посмотреть, как новый президент, если он появится, что-либо сделает для урегулирования ситуации на востоке Украины. Калашников также напомнил, что ранее был принят закон, наделивший президента правом определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующие поправки Госдума внесла в федеральный закон «О гражданстве РФ».

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране​ более пяти лет. Предполагается, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта.

В декабре 2018-го сообщалось, что жителям Донбасса разрешили находиться в России 180 дней вместо 90. Срок непрерывного пребывания на территории страны с даты каждого въезда увеличен в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

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