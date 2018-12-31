Жителям Донбасса разрешили оставаться в России дольше

Жителям Донецкой и Луганской областей Украины разрешили находиться в России с 90 до 180 дней. Постановление правительства подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации в понедельник, 31 декабря.

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Срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории России с даты каждого въезда увеличен в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям Донбасса. По его словам, Москва оказывает гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на востоке Украины. Путин отметил, что это делается для того чтобы «их окончательно не раздавили, не съели и не порвали» украинские власти.

В марте 2017-го стало известно, что паспорта самопровозглашенных народных республик Донбасса будут рассматриваться российскими миграционными службами по тем же правилам, что и паспорта Украины. Таким образом, жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать из России для соблюдения законодательства.

Указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, был подписан в феврале 2017 года Владимиром Путиным.

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