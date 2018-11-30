Украина ограничила въезд иностранцев в ДНР и ЛНР

В связи с введением в некоторых регионах Украины режима военного положения Киев ограничил въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики). Сообщение об этом появилось на странице Операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе) в Facebook.

По решению командующего ООС Сергея Наева на контрольных пунктах въезда-выезда допуск иностранцев и лиц без гражданства на территорию, которую Киев именует оккупированной, ограничен. Право пересечения линии разграничения будут иметь только представители официальных наблюдательных миссий Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и миссии Красного Креста.

Решение о пропуске в ДНР и ЛНР остальных иностранных граждан будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на этой территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и так далее).

29 ноября решение о закрытии въезда в Крым для всех иностранных граждан приняла Государственная пограничная служба Украины. Подобный порядок пропуска связан с введением в ряде регионов страны военного положения. Пограничники указали, что ограничения будут в силе в течение действия военного положения.

В подписанном президентом Украины Петром Порошенко законе указано, что военное положение в ряде регионов, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории) будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной ввода военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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