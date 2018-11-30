Украина разъяснила ограничения на въезд для россиян

Россияне будут проходить собеседование на украинской границе. В «группу риска» тех, кому может быть отказано во въезде, попадут посещавшие «оккупированные территории». Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Страна.ua».

Во время военного положения действует особый режим въезда-выезда, и пограничники проводят «усиленное интервьюирование» иностранцев и лиц без гражданства, в том числе россиян, сказал Демченко. Кроме того, выделяются «группы риска», которые могут быть причастны к «дестабилизирующим мероприятиям на территории Украины».

«Для этого мы проверяем их предыдущие поездки в Украину, не нарушали ли они украинское законодательство, не посещали ли до этого временно оккупированные территории Украины (так официальный Киев называет Крым и территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Демченко.

Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет попадают в «категорию риска», собеседование с ними является дополнительным средством контроля. Решение будет приниматься в каждом случае отдельно. Отказано во въезде будет, если иностранец не подтвердит цель поездки, а также «в случае правовых оснований».

По словам Демченко, «определенным исключением» являются дипломаты, обслуживающий персонал транспортных средств, а также люди, которые постоянно или временно проживают на Украине. «И те, которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников», — отметил представитель Госпогранслужбы.

На вопрос, смогут ли попасть на Украину бизнесмены, Демченко ответил, что решение будет приниматься на границе.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в киевском аэропорту Борисполь отказывают во въезде не только мужчинам, но и женщинам с российскими паспортами. От женщин требуют предъявить банковские выписки как доказательство наличия средств на пребывание в стране.

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Источник в российской пограничной службе сообщил «Страна.ua», что каждые сутки на Украину в среднем въезжает и выезжает около 10 тысяч мужчин. «До войны было в разы больше — 30 тысяч мужчин в сутки и более, — рассказал собеседник издания. — Сейчас в Украину едут только те россияне — и мужчины, и женщины — для которых это действительно остро необходимо по жизненным и семейным обстоятельствам».

Источник добавил, что украинские власти подозревают в каждом россиянине агентов Кремля, «а люди просто едут навестить родственников и могилы родителей».

В пятницу, 30 ноября, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина ограничит въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не смогла сформировать в республике отряды частных армий. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не будет принимать зеркальных мер.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как ФСБ 25 ноября задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. Киев назвал действия Москвы агрессией и ввел военное положение в некоторых областях.

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