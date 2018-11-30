Запрет мужчинам посещать Украину переполошил россиян

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на временный запрет въезда российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины. Посты россиян доступны в Twitter.

Многие россияне отметили, что их расстроило решение Госпогранслужбы Украины, так как они собирались попасть в Киев в ближайшее время.

Некоторые посчитали, что ограничение въезда на Украину только для мужчин — проявление сексизма со стороны украинских властей. Кто-то усмотрел даже эйджизм.

Внимательные пользователи заметили, что 66-летний президент России Владимир Путин не попадает под новые санкции из-за возраста.

Остальные юзеры написали, что и так не собирались ехать на Украину или были там совсем недавно, поэтому ничего не потеряли от нового запрета.

Госпогранслужба Украины приняла решение о запрете въезда в Крым для всех иностранных граждан, включая россиян, 29 ноября. Причиной этому послужил инцидент в Керченском проливе, произошедший несколькими днями ранее. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины.

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