Путин ответил на вопрос про «рабов России» в Донбассе

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям Донбасса, и обвинил в их страданиях украинские власти. Трансляцию пресс-конференции главы государства в четверг, 20 декабря, ведет Первый канал.

Один из украинских журналистов спросил Путина, сколько денег Москва тратит на «оккупированный Донбасс», где люди «превратились в рабов России».

Президент ответил, что именно украинские власти ввели «сплошную экономическую блокаду» между Донбассом и остальной территорией своей страны. «Разве Россия это сделала?» — сказал Путин.

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Глава государства добавил, что украинские власти стреляют по жителям Донбасса, которых считают своими гражданами. В результате почти каждый день гибнут мирные жители.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше», — заявил Путин и добавил, что попытки решить вопросы политического характера силой обречены на провал.

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и в Донбассе, был мир и процветание», — заверил Путин, пояснив, что Украина остается одним из главных торгово-экономических партнеров России, и эти «естественные связи» сохранятся, несмотря на усилия киевской власти.

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