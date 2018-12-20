Путин намекнул Кудрину на кривую рожу

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о слабом росте ВВП России за последние десять лет. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин напомнил президенту о критике экономической программы правительства со стороны главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его мнению, из-за нее российская экономика демонстрирует рост всего лишь на уровне одного процента ВВП.

Путин вспомнил, что аналогичный уровень экономического роста был и во времена, когда Кудрин входил в правительство и занимал должность вице-премьера. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая — у нас так в народе говорят», — заявил президент.

Вместе с тем Путин признал, что Кудрин — хороший товарищ и надежный специалист, к советам которого президент часто прислушивается. Глава государства признал, что с 2008 по 2018 год российская экономика в общей сложности выросла всего лишь на 7,4 процента, однако не стоит забывать, в каких условиях она росла.

«Были и более высокие темпы роста, были спады, связанные с мировым кризисом. В 2009 году после кризисных явлений, которые пришли извне, спад составил 7,8 процента, и потом мы потихонечку из этого вылезали в течение многих лет. Потом в 2014-2015 годы — еще один кризис, обрушение цен на нефть, поэтому так механически считать нельзя», — отметил президент.

Глава государства признает, что достичь среднемировых темпов роста экономики пока не удается, но через несколько лет, согласно прогнозам правительства, Россия выйдет на темпы роста более трех процентов ВВП в год. Помочь развить российскую экономику позволит реализация национальных проектов, уверен президент.

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