Песков объяснил отсутствие у Путина мобильного телефона

Президент России Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, поскольку это предполагает чрезмерную открытость. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Пескова, использование смартфона — это «добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность». Беря в руки смартфон, пользователь заведомо «ставит галочку», что готов выставлять все на всеобщий показ, уверен представитель Кремля.

«Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — сказал Песков, добавив, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

Он также рассказал, как готовятся информационные материалы для главы государства. По его словам, до сих пор используются папки с распечатками, бумажные дайджесты и телевизионные дайджесты на электронных носителях. «Но и сам президент может в компьютере посмотреть интернет, традиционно, и телевизор», — пояснил Песков.

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