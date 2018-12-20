Песков поведал про «Усы Пескова» и информационную войну на несколько фронтов

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что читает Telegram-канал «Усы Пескова», посвященный политическому юмору, и привел примеры информационных войн. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он заявил, что знает этот Telegram-канал и читает его, однако чувство юмора у его авторов заметно ухудшилось. «Сейчас реже смеюсь (...), [а] раньше было смешно», — отметил он.

Песков также подчеркнул, что в мире ведется информационная война, в частности, между президентом США Дональдом Трампом и американской прессой, а также между французской властью и пророссийским телеканалом RT. По его мнению, западные СМИ демонизируют Россию и распространяют «злонамеренную ложь». «Это разве не война? Это война», — заключил пресс-секретарь главы государства.

19 декабря Песков назвал основную тему пресс-конференции президента, которая состоится в четверг, 20 декабря. По его словам, большое внимание будет уделено развитию российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!