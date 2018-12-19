Названы основные темы пресс-конференции Путина

Развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры станет одной из главных тем предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во всем мире меняется система международной экономики и торгово-экономических отношений.

На мероприятии также будут подняты вопросы отношений между Россией и США, региональных конфликтов, добавил Песков. По его словам, перед общением с журналистами Путин «знакомится с огромным массивом информации». Основной задачей большой пресс-конференции представитель Кремля назвал доведение до граждан мнения главы государства по тем или иным вопросам.

14-я по счету большая пресс-конференция Путина состоится в четверг, 20 декабря.

В прошлом году мероприятие длилось почти четыре часа. Дольше всего — 4 часа 40 минут — президент общался с представителями средств массовой информации в 2008 году. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы полтора часа.

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