Путин раскрыл главный принцип критики власти

Критика власти не должна сводиться к безответственному популизму, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам по итогам выборов. Запись опубликована на сайте Кремля в пятницу, 23 марта.

«Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева, и справа, всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны. Но в них не должно быть места безответственному популизму», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что главным ориентиром должны служить национальные интересы и благополучие людей. «Это основа для нашей консолидации и совместной работы», — заключил он.

Также в ходе обращения Путин заверил, что с уважением относится к позиции тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов на состоявшихся выборах главы государства.

14 декабря 2017 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в настоящее время оппозиция не может предложить реальную повестку дня. «Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше [жизнь в стране]», — отметил он.

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