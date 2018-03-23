Путин рассказал об отношении к голосовавшим за его соперников

Президент России Владимир Путин заявил, что с уважением относится к позиции тех избирателей, которые голосовали за других кандидатов на состоявшихся выборах главы государства. Его обращение к гражданам по итогам выборов опубликовано на сайте Кремля в пятницу, 23 марта.

«Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед», — сказал Путин.

Ранее в пятницу Центризбирком опубликовал финальные результаты президентских выборов, которые прошли 18 марта. Явка составила 67,47 процента.

Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя победу Путина, выразил мнение, что избирателей объединило вокруг главы государства давление западных стран. Именно это, отметил представитель Кремля, помогло президенту набрать такое большое количество голосов.

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