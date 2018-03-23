Результаты голосования на выборах президента отменили на 16 участках

Результаты голосования на президентских выборах, которые прошли 18 марта, отменены на 16 избирательных участках. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводились итоги избирательной кампании, передает «Интерфакс».

«К настоящему времени самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 избирательных участках, в судебном порядке по инициативе избирательных комиссий были отменены итоги еще на двух избирательных участках», — уточнила она. Причины принятия таких решений глава ЦИК не назвала.

Также иски в суд поданы еще по нескольким участкам. «Более того, еще четыре избирательных комиссии подали сами иски в суд по инициативе ЦИК о признании недействительными итогов голосования еще на семи избирательных участках», — уточнила глава ЦИК.

В целом, по ее словам, нарушений на выборах было немного, причем нередко они были намеренно спровоцированы. Памфилова рассказала, что 12 наблюдателям и членам участковых комиссий с правом совещательного голоса были выписаны штрафы за помехи избиркомам.

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Ранее 23 марта ЦИК подвел итоги голосования. Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, получившему 5,65 процента голосов.

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