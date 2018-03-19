Бывший президент России поздравил Путина с победой

Премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter поздравил действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

«Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» — написал Медведев.

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Выборы президента России прошли 18 марта. 19 марта Центризбирком сообщил, что Путин получил рекордную в истории постсоветской России поддержку: по итогам обработки 95,9 процента избирательных бюллетеней у него оказалось 76 процентов голосов избирателей (52,6 миллиона человек). Явка на президентских выборах составила около 67 процентов.

На выборах 2000 года за Путина проголосовали 52,9 процента избирателей, в 2004 году — 71,31 процента, в 2012 году — 63,6 процента.

Дмитрий Медведев занял пост президента России в 2008 году. Тогда он получил поддержку 52,5 миллионов избирателей (70,3 процента голосов).

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