Кремль оценил уровень сплоченности населения

Состоявшиеся президентские выборы доказали, что общество максимально консолидировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 19 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«И консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны, и результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали», — сказал Песков в ответ на вопрос, помогло ли обострение отношений с Западом из-за инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сплочению избирателей в поддержку действующего главы государства.

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Представитель Кремля также призвал журналистов воздержаться от формулировки «обострение отношений с Западом», по его словам, корректнее говорить о «безосновательном клеветническом потоке со стороны руководства Великобритании». «Рано или поздно Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться», — подчеркнул он.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

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