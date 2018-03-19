Москва ответила Лондону на заявление об альтернативе российскому газу

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Александр Новак

Если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу поиска альтернативы российскому газу станут реальностью, это нанесет вред потребителям. Об этом заявил Минэнерго России Александр Новак, сообщает Bloomberg.

«Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа (для Великобритании — прим. «Ленты.ру») взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика — я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными», — сказал Новак.

Британский премьер 14 марта заявила, что Лондон подумает над тем, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и поискать источники поставок топлива в других местах. По словам Мэй, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают.

В начале марта газета Financial Times сообщила, что Россия поставит сжиженный газ с завода «Ямал-СПГ» в Великобританию, чтобы пополнить запасы топлива в королевстве. Из-за аномальных холодов Европа была вынуждена закупать газ в рекордных количествах.

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