Кремль отказался считать конфликт с Лондоном фактором влияния на дела России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в возможности влияния конфликтных ситуаций с западными странами на внутренние дела России, в частности, на формирование правительства. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 19 марта.

«Говорить о каком-то существенном влиянии международных дел на эти процессы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, о чем, собственно, президент и говорил», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, повлияет ли ситуация с Великобританией на формирование нового состава российского Кабмина.

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Он также подчеркнул, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом. «В данном случае речь идет о труднообъяснимом, с непонятной мотивацией клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», — заключил пресс-секретарь.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй, официально обвинив Москву в покушении на Скрипаля, объявила о высылке 23 российских дипломатов. Лондон полагает, что бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, разработанным в России. Российская сторона считает обвинения грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога.

Процедура автоматической ротации правительства начнется после инаугурации нового президента, которая состоится в начале мая. В течение двух недель после отставки председателя правительства кандидатуру нового премьера президент должен будет внести в Госдуму. Уже с участием нового премьера формируется кабинет министров. Его структура и кадровый состав должны быть предложены президенту в течение недели главой правительства

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