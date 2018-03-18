Путин на примере Скрипаля напомнил о действии боевого отравляющего вещества

В России нет химического оружия, в отличие от других стран Москва полностью уничтожила запасы отравляющих веществ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в избирательном штабе после окончания голосования на выборах главы государства в воскресенье, 18 марта.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди бы погибли на месте. Это очевидный факт, это надо понимать», — сказал президент, комментируя заявления британских властей о российском следе в инциденте с бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем.

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15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Москву в покушении на Скрипаля. Днем ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.

Бывший шпион и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери.

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