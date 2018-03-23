В Кремле объяснили рекордную победу Путина на выборах

Рекордные итоги президентских выборов в России стали неожиданностью для Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RT.

Он напомнил, что результат голосования — исторический, и добавил, что российский лидер «несет ношу ответственности этой поддержки».

По мнению Пескова, избирателей объединило вокруг Путина давление западных стран. Именно это, отметил пресс-секретарь, помогло президенту набрать такое большое количество голосов.

«Такое случалось неоднократно в нашей истории. И, конечно, отчасти это происходит и сейчас, поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются. Во время сопротивления они объединяются вокруг сильного лидера», — сказал представитель Кремля.

По результатам обработки данных 99,94 процента протоколов участковых комиссий, Путин одерживает победу с 76,7 процента голосов, передает РИА Новости. На втором месте — Павел Грудинин (11,8), на третьем — Владимир Жириновский (5,6). Четвертое место заняла Ксения Собчак (1,7), за ней следуют Григорий Явлинский (1), Борис Титов (0,76), Максим Сурайкин (0,68) и Сергей Бабурин (0,65). Явка составила 67,4 процента.

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