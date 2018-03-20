Результаты выборов президента отменили на одном из участков Москвы

Члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) по рекомендации Мосгоризбиркома отменили результаты голосования на участке в Нагорном районе Москвы в связи с расхождением данных в итоговых протоколах участковой избирательной комиссии, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его слова во вторник, 20 марта, передает ТАСС.

«Мы реагируем не только на те жалобы, которые к нам поступают, но и на те, которые появляются в интернете. Так, появилась информация, что на участке 1910 есть копия протокола, которая отличается от оригинала с выходными данными. Мы вызвали председателя ТИК, проверили, выяснили, что это действительно так. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации», — сказал Реут.

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Он пояснил, что теперь разобраться в ситуации надлежит правоохранительным органам.

Ранее во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об отмене результатов выборов президента на семи избирательных участках. По ее словам, некоторые нарушения «готовились осознанно». Днем ранее стало известно об отмене итогов голосования на одном из участков в подмосковных Люберцах и пяти участках в трех регионах: Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

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