Результаты выборов президента отменены на семи участках

Результаты выборов президента России отменены на семи избирательных участках, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова во вторник, 20 марта, передает ТАСС.

«Некоторые [нарушения] готовились осознанно, это были провокации фальсификаций», — сказала она.

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Накануне Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия фиксировала на выборах определенные шероховатости и недочеты. Позже она сообщила об отмене результатов голосования на пяти участках в трех регионах: Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

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